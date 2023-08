Dynamo Dresdens Julius Kade schließt sich Wehen Wiesbaden an

Dresden. Julius Kade verlässt Fußball-Drittligist Dynamo Dresden und schließt sich dem SV Wehen Wiesbaden an. Beim Zweitliga-Aufsteiger will der 24-jährige zentrale Mittelfeldspieler, der in Dresden seit der Saisonvorbereitung keine Rolle mehr spielte, wieder zurück zu alter Stärke finden. Über die Ablösemodalitäten und die Vertragslaufzeit vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

"Er war in den vergangenen Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und gehörte in der Aufstiegssaison 2020/2021 zu den absoluten Leistungsträgern. In der vergangenen Spielzeit kam er nicht mehr auf die Einsatzzeiten, die sowohl er als auch wir uns vorgestellt haben", sagte Sportgeschäftsführer Ralf Becker in einer Vereinsmitteilung vom Donnerstag. Kade durchlief bei Hertha BSC alle Jugendmannschaften und wurde mit der U19 der Alten Dame 2019 Deutscher Meister. 2017 feierte der gebürtige Berliner sein Bundesligadebüt für den Hauptstadtclub. In der 2. Bundesliga absolvierte Kade bislang 29 Einsätze (zwei Tore / zwei Assists), in der 3. Liga bestritt der Linksfuß 36 Partien (drei Tore / drei Assists). (dpa)