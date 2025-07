Dynamo gewinnt Testspiel gegen Ried - Stamm sieht Rot

Dynamo Dresden bleibt in der Vorbereitung unbesiegt. Auch ohne Trainer Stamm an der Seitenlinie bezwangen die Sachsen einen österreichischen Erstliga-Aufsteiger.

Windischgarsten. Aufsteiger Dynamo Dresden hat im Trainingslager in Österreich auch das dritte Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Nach zwei Siegen gegen unterklassige Mannschaften besiegte die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm den österreichischen Bundesliga-Aufsteiger SV Oberbank Ried 3:1 (1:0).

Im Spiel über zweimal 60 Minuten hatte Aljaz Casar (60.) kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit die Führung für Dresden erzielt. 13 Minuten vorher wurde Stamm auf die Tribüne geschickt, weil er eine Entscheidung des Schiedsrichters zu lautstark kritisiert und dabei das Spielfeld betreten hatte.

Kammerknecht und ein Eigentor machen Dynamo-Sieg perfekt

Nach dem Ausgleich durch Jonas Meyer (77.) dauerte es bis zur 114. Minute, bis Claudio Kammerknecht den zweiten Dresdner Treffer erzielte. Ein Eigentor von Fabian Rossdorfer eine Minute vor Spielende machte den nächsten Erfolg perfekt.

Der Zweitligist reist am Sonntag zurück nach Dresden. Am 13. Juli steht das Testspiel bei Slavia Prag an, eine Woche später tritt Dresden beim Volkswagen-Cup an, ehe am 25. Juli die Generalprobe beim Bundesligisten SC Freiburg ansteht. Zum Auftakt der neuen Spielzeit läuft Dresden am 3. August bei der SpVgg Greuther Fürth auf. (dpa)