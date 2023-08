Dynamo-Neuzugang Bünning muss Geduld haben

Dresden. Dynamo Dresdens Trainer Markus Anfang wird Neuzugang Lars Bünning wohl auch gegen den SV Waldhof Mannheim nicht berücksichtigen. "Wir müssen Lars die Zeit geben, sich einzugewöhnen. In einer Englischen Woche hat man nicht viel Trainingszeit, um Dinge auszuprobieren. Ob er im Kader steht, entscheiden wir am Dienstag", sagte Anfang vor dem Spiel am Dienstagabend (19.00 Uhr/Magentasport).

Dresden steht nach der Niederlage in Sandhausen unter Druck. Gelingt gegen Mannheim kein Sieg, hinkt der Club den eigenen Ansprüchen schon nach drei Spielen hinterher. Zum Liga-Auftakt hatte man noch Bielefeld 3:1 besiegt.

Bünning wurde am vergangenen Mittwoch vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet. Da Dynamo schon am Freitag in Sandhausen spielte, ist die Trainingszeit des Innenverteidigers mit der Mannschaft bisher gering. Anfang versuchte bisher, dem 25-Jährigen seine Vorstellungen über Videoanweisungen näherzubringen. (dpa)