Dynamo startet Saisonvorbereitung am 22. Juni

Dynamo zurrt seinen Sommerfahrplan fest. Das Trainingslager ist in Österreich. Auch die ersten Testspiele sind fix.

Dresden. Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden startet am 22. Juni in die Saisonvorbereitung. Das Team von Cheftrainer Thomas Stamm wird jedoch davor schon die obligatorischen Leistungstests und medizinischen Untersuchungen im Dresdner Universitätsklinikum absolvieren.

Schon am ersten Wochenende danach steht das erste Testspiel für Dynamo an. Die Sportgemeinschaft spielt dann am 27. Juni (18.00 Uhr) beim FC Thüringen Weida. Einen Tag später um 14.00 Uhr geht es gegen den SV Einheit Kamenz, ehe das Team am 29. Juni ins achttägige Sommertrainingslager im österreichischen Windischgarsten reist.

Im Trainingslager wird es dann ein Testspiel gegen den österreichischen Erstliga-Aufsteiger SV Guntamatic Ried (5. Juli) geben. Nach der Rückkehr plant Dynamo noch weitere drei Vorbereitungsspiele, ehe am ersten August-Wochenende der erste Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga stattfindet. (dpa)