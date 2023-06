Dynamo testet gegen Zweitligisten Pölten und Paderborn

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden wird im Trainingslager im österreichischen Walchsee Testspiele gegen die Zweitligisten SKN St. Pölten und den SC Paderborn bestreiten. Die Mannschaft von Cheftrainer Markus Anfang trifft am 8. Juli (16.00 Uhr) auf den österreichischen Zweitligisten Pölten und spielt dann am 13. Juli gegen die Ostwestfalen. Das teilte Dynamo am Dienstag mit. Die Anstoßzeit für das zweite Testspiel ist noch offen. (dpa)