Dynamo-Trainer Stamm erwartet "enges Spiel" in Bielefeld

Dynamo Dresden ist nach dem Aufstieg noch punktlos. Ganz anders Bielefeld: Die Arminen grüßen als Aufsteiger von der Tabellenspitze. Coach Stamm sieht dennoch alle Chancen für Dynamo.

Dresden. Nach dem Ausfall eines Stürmer-Trios will Dynamo Dresdens Cheftrainer Thomas Stamm erst kurzfristig entscheiden, wer beim Zweitliga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld auflaufen wird. Er werde sich dann am Sonntag (13.30 Uhr) zwischen Nils Fröling und Stefan Kutschke entscheiden. Obwohl die Elbestädter noch punktlos nach ihrem Aufstieg sind, erwartet Stamm "ein 50:50-Spiel. Beide Mannschaften haben eine gleiche Herangehensweise - ligaunabhängig. Die Abläufe haben sich jetzt nicht groß geändert. Es sind zwei Mannschaften, die mit und ohne Ball eine sehr hohe Intensität gehen können. Man kann ein enges Spiel erwarten."

Daferner und Vermeij nächste Woche zurück?

Da Torjäger Christoph Daferner sich an der Hand verletzt hat und Vincent Vermeij an einem Infekt leidet, sind sie aktuell noch kein Thema. "Es kann sein, dass beide in der nächsten Woche wieder am Start sind", meinte Stamm. Daferner hatte in den beiden ersten beiden Saisonspielen gegen Fürth (2:3) und Magdeburg (1:2) jeweils einen Treffer erzielt. Zudem fällt Jakob Zickler (Schulterverletzung) länger aus.

Beim letzten Auftritt auf der Alm in der 3. Liga, bevor beiden Teams der Aufstieg gelang, schaffte Dynamo ein 1:1. Das letzte Zweitliga-Duell bei der Arminia vor über fünf Jahren endete mit 0:4. Zuletzt siegreich im Unterhaus bei der Arminia waren die Elbestädtern 2018 beim 3:2. (dpa)