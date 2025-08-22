Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dynamos Christoph Daferner fällt auch in Bielefeld verletzungsbedingt aus. (Archivbild)
Dynamos Christoph Daferner fällt auch in Bielefeld verletzungsbedingt aus. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Dynamos Christoph Daferner fällt auch in Bielefeld verletzungsbedingt aus. (Archivbild)
Dynamos Christoph Daferner fällt auch in Bielefeld verletzungsbedingt aus. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Dynamo-Trainer Stamm erwartet "enges Spiel" in Bielefeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dynamo Dresden ist nach dem Aufstieg noch punktlos. Ganz anders Bielefeld: Die Arminen grüßen als Aufsteiger von der Tabellenspitze. Coach Stamm sieht dennoch alle Chancen für Dynamo.

Dresden.

Nach dem Ausfall eines Stürmer-Trios will Dynamo Dresdens Cheftrainer Thomas Stamm erst kurzfristig entscheiden, wer beim Zweitliga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld auflaufen wird. Er werde sich dann am Sonntag (13.30 Uhr) zwischen Nils Fröling und Stefan Kutschke entscheiden. Obwohl die Elbestädter noch punktlos nach ihrem Aufstieg sind, erwartet Stamm "ein 50:50-Spiel. Beide Mannschaften haben eine gleiche Herangehensweise - ligaunabhängig. Die Abläufe haben sich jetzt nicht groß geändert. Es sind zwei Mannschaften, die mit und ohne Ball eine sehr hohe Intensität gehen können. Man kann ein enges Spiel erwarten." 

Daferner und Vermeij nächste Woche zurück?

Da Torjäger Christoph Daferner sich an der Hand verletzt hat und Vincent Vermeij an einem Infekt leidet, sind sie aktuell noch kein Thema. "Es kann sein, dass beide in der nächsten Woche wieder am Start sind", meinte Stamm. Daferner hatte in den beiden ersten beiden Saisonspielen gegen Fürth (2:3) und Magdeburg (1:2) jeweils einen Treffer erzielt. Zudem fällt Jakob Zickler (Schulterverletzung) länger aus. 

Beim letzten Auftritt auf der Alm in der 3. Liga, bevor beiden Teams der Aufstieg gelang, schaffte Dynamo ein 1:1. Das letzte Zweitliga-Duell bei der Arminia vor über fünf Jahren endete mit 0:4. Zuletzt siegreich im Unterhaus bei der Arminia waren die Elbestädtern 2018 beim 3:2. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
15:47 Uhr
2 min.
Dynamo Dresden holt mit 2:1 in Bielefeld ersten Sieg
Torschütze Niklas Hauptmann (2.v.l, Dynamo Dresden) feiert seinen Treffer zur 1:0-Führung.
Dynamo Dresden zeigt bei Mitaufsteiger und Tabellenführer Arminia eine überzeugende Leistung, belohnt sich mit dem ersten Saisonerfolg. Zudem stoppt Dynamo eine wahnsinnige Arminia-Serie.
17.08.2025
2 min.
Schock für Dynamo: Torjäger Daferner fällt länger aus
Dynamos Christoph Daferner fällt verletzungsbedingt aus.
Dynamo Dresden sieht im Pokal-Duell mit Mainz eine kleine Chance auf eine Überraschung. Doch nun verletzt sich ein wichtiger Angreifer.
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
Mehr Artikel