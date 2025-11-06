Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Cottbus'-Trainer Claus-Dieter "Pele" Wollitz (l) und Dynamo-Trainer Thomas Stamm stehen sich in der Länderspielpause in einem Testspiel gegenüber. Bild: Robert Michael/dpa/ZB
Cottbus'-Trainer Claus-Dieter "Pele" Wollitz (l) und Dynamo-Trainer Thomas Stamm stehen sich in der Länderspielpause in einem Testspiel gegenüber. Bild: Robert Michael/dpa/ZB
Sachsen
Dynamo und Energie testen in Länderspielpause gegeneinander
Das Spiel Dynamo Dresden gegen Energie Cottbus hat eine gewisse Brisanz. Deshalb wird der Test ohne Fans stattfinden.

Dresden.

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden und Drittligist FC Energie Cottbus nutzen die Länderspielpause für ein Testspiel. Die Partie wird am 13. November in der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie in Dresden ausgetragen. Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Aus sicherheitsrelevanten Vorgaben und auf Wunsch beider Trainer findet die Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. (dpa)

