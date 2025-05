Dynamo verpflichtet Torjäger Daferner fest aus Nürnberg

Er wollte weg aus Nürnberg und nur zu Dynamo. Dieser Wunsch geht für den bislang ausgeliehenen Stürmer nun in Erfüllung.

Dresden. Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden hat vor dem letzten Heimspiel der Drittliga-Saison einen wichtigen Transfer fixiert und Christoph Daferner verpflichtet. Der 27 Jahre alte Stürmer wechselt nach seiner Leihe fest vom 1. FC Nürnberg nach Sachsen. Über die Wechselmodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

"Ich habe in den letzten Wochen bereits kein Geheimnis daraus gemacht, dass es mein unbedingter Wille ist, hier in Dresden zu bleiben. Meine Familie und ich fühlen uns in der Stadt extrem wohl. Ich freue mich sehr, dass sich die Verantwortlichen so um mich bemüht haben und sich beide Vereine jetzt einigen konnten. Dafür möchte ich mich bei allen bedanken", sagte Daferner.

In der laufenden Spielzeit der 3. Fußball-Liga erzielte der Angreifer bislang in 39 Pflichtspielen 19 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Bereits von 2020 bis 2022 war Daferner in Dresden. Schon damals erzielte er in 75 Spielen 27 Treffer und gab neun Torvorlagen. (dpa)