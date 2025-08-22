Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jeder Fünfte ist laut einer Umfrage im Auftrag des Energieanbieters Eon in Sachsen mit einem Elektro-Rad unterwegs.
Jeder Fünfte ist laut einer Umfrage im Auftrag des Energieanbieters Eon in Sachsen mit einem Elektro-Rad unterwegs. Bild: Leonie Asendorpf/dpa
Jeder Fünfte ist laut einer Umfrage im Auftrag des Energieanbieters Eon in Sachsen mit einem Elektro-Rad unterwegs.
Jeder Fünfte ist laut einer Umfrage im Auftrag des Energieanbieters Eon in Sachsen mit einem Elektro-Rad unterwegs. Bild: Leonie Asendorpf/dpa
Sachsen
E-Bike-Quote in Sachsen mehr als verdoppelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fahrräder mit Elektroantrieb boomen. Eine Umfrage gibt Aufschluss darüber, wo die Räder am beliebtesten sind - und welcher Kreis in Sachsen die Nase vorn hat.

Dresden.

In Sachsen sind immer mehr Menschen mit E-Bikes unterwegs. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag des Energieanbieters Eon hervor. Demnach besitzen aktuell 21,6 Prozent Menschen in Sachsen Elektro-Fahrräder, 2020 waren es noch 10,1 Prozent. 

Damit gehört Sachsen allerdings zu den Schlusslichtern im Ländervergleich und ist seit 2020 gar um eine Position auf Platz 13 abgerutscht. An der Spitze unter den Bundesländern liegt mit 34,9 Prozent Niedersachsen. Schlusslicht ist mit nur 14,9 Prozent Berlin. Innerhalb Sachsens gibt es den höchsten Anteil an E-Bikes im Kreis Bautzen mit 27,5 Prozent. Den kleinsten Anteil verzeichnen Leipzig und Chemnitz mit je rund 15 Prozent.

Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsunternehmen Civey von Ende Juni bis Mitte Juli 30.000 deutsche Bürger ab 18 Jahren online. Bundesweit fuhren 28 Prozent aller Befragten Fahrrad mit elektrischer Unterstützung. 2020 waren es noch rund 15 Prozent.

Wie viele E-Bikes gibt es bundesweit?

Eon rechnet nach eigenen Angaben vorerst nicht mit einem Abebben des E-Bike-Booms: Demnach planen sechs Prozent der Deutschen eigenen Angaben zufolge, in den nächsten zwölf Monaten ein E-Bike oder Pedelec zu kaufen. Laut früheren Angaben des Zweirad-Industrieverbandes ist der Bestand von E-Bikes in Deutschland im vergangenen Jahr auf 15,7 Millionen Stück angewachsen.

Für den Auftraggeber der Umfrage besonders interessant: Die Mehrheit der Besitzer wäre bereit, ihr Elektrofahrrad zu bestimmten Tageszeiten zu laden, wenn sie dadurch von günstigen Strompreisen profitieren könnten. "Nach unseren Berechnungen ergäbe sich dadurch jährlich eine potenziell verschiebbare Energiemenge in Höhe von rund 118 Gigawattstunden, das entspricht etwa dem Stromverbrauch einer Kleinstadt", teilte Eon weiter mit. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17.08.2025
3 min.
Leipzig und Dresden sind Hochburgen bei E-Bike-Diebstahl
Nirgendwo in Sachsen werden mehr Pedelecs und E-Bikes gestohlen als in Leipzig und Dresden. (Archiv-Symbolfoto)
Diebe nehmen die hochpreisigen Räder offenbar gern ins Visier. In Sachsens Großstädten liegt der Schaden regelmäßig in Millionenhöhe. Was Radbesitzer tun können.
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
22.08.2025
2 min.
Umfrage: Mehr als jeder Vierte hat ein E-Bike
Laut einer Umfrage sind immer mehr Menschen in Deutschland mit einem Elektrofahrrad unterwegs. (Symbolbild)
Wo in Deutschland sind die meisten Elektrofahrräder unterwegs? Eine Umfrage gibt Aufschluss darüber. Und auch darüber, ob der E-Bike-Boom beendet ist oder nicht.
Mehr Artikel