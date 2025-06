Ehemalige Staatsoperette in Dresden in Flammen

Die Feuerwehr ist zu dem Großbrand ausgerückt. Es gibt eine massive Rauchentwicklung - und eine Warnung an die Anwohner. Zwei benachbarte Häuser wurden evakuiert.

Dresden. Im früheren Domizil der Staatsoperette in Dresden-Leuben ist ein Brand ausgebrochen. Es gibt eine weithin sichtbare Rauchwolke und eine Warnung an die Bevölkerung. "Das Gebäude steht voll in Flammen", sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre in einem Video auf der Internet-Plattform Threads. Zwei direkt angrenzende Wohngebäude wurden vorsorglich evakuiert. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot mit über 60 Einsatzkräften am Brandort. Das einstige Operettenhaus steht seit einigen Jahren leer.

Wegen der massiven Rauchentwicklung und der dichten Wohnbebauung im Umfeld wurde eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben. Innerhalb eines Radius von 1.000 Metern wurden Anwohnerinnen und Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Die große Rauchwolke zieht laut Feuerwehr in Richtung Großzschachwitz und Heidenau. In der Warn-App Nina hieß es: "Aufgrund eines Dachstuhlbrandes in der Pirnaer Landstraße kommt es in den umliegenden Bereichen zu Geruchsbelästigung durch Brandrauch." Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht.

Keine Menschen in Gefahr

Personen wurden bisher nicht im Gebäude angetroffen, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Feuerwehrmann musste aufgrund von Kreislaufproblemen vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Die Pirnaer Landstraße ist voll gesperrt. Auch der öffentliche Personennahverkehr der Dresdner Verkehrsbetriebe ist davon betroffen.

Da viele Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie mehrerer Stadtteilfeuerwehren für die nächsten Stunden an der Einsatzstelle gebunden sind, wurden weitere Stadtteilfeuerwehren alarmiert, wie es weiter hieß. "Diese besetzen die Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr und stellen den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher."

Seit Oktober 1947 hatte die heutigen Staatsoperette Dresden ihr Domizil in einem ehemaligen Gasthof in Leuben im Osten der Stadt. Seit Dezember 2016 spielt das Ensemble im Kraftwerk Mitte im Zentrum der Stadt. (dpa)