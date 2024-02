Ehrung für Lehrer und Hausmeister nach Messerattacke

Im vorigen Sommer erschütterte eine Messerattacke an einer Schule die ostsächsische Kleinstadt Bischofswerda. Jetzt sind zwei Männer für ihr damaliges Eingreifen geehrt worden.

Bischofswerda.

Für ihr entschlossenes Handeln während einer Amoktat an einer Schule im ostsächsischen Bischofswerda sind ein Lehrer und ein Hausmeister ausgezeichnet worden. Beide Männer erhielten am Dienstag das Lebensrettungsehrenzeichen, wie die Stadt Bischofswerda am Mittwoch mitteilte. Sie hätten im vorigen August unter Einsatz ihres eigenen Lebens Schlimmeres verhindert. Ein mit einem Messer bewaffneter 16 Jahre alter Jugendlicher hatte damals in einem Schulkomplex einen acht Jahre alten Schüler schwer verletzt und sich selbst angezündet.