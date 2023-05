Eickhoff-Beschäftigte demonstrieren für Erhalt ihres Werks

Klipphausen/Berlin.

Parallel zu einem Treffen der Windenergie-Branche in Berlin haben die IG Metall und Beschäftigte des Eickhoff-Werks in Klipphausen bei Dresden gegen die geplante Schließung demonstriert. Das Unternehmen will die Produktion von Getrieben für Windräder dort bis Jahresende auslaufen lassen. Betroffen sind rund 180 Beschäftigte. Das Werk werde für die Energiewende dringend gebraucht, betonte Betriebsratschef Jörg Koziol in einer Mitteilung. "Die Politik muss uns jetzt unterstützen, damit wir einen qualitativ guten Innovationsprozess umsetzen können."