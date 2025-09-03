Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Ein Jahr im sächsischen Landtag für Nam Duy Nguyen: Wie viel bleibt vom linken Hoffnungsträger im Politikbetrieb?

Nam Duy Nguyen ist als erster nicht-weißer Abgeordneter in den sächsischen Landtag gewählt worden. Wie lief sein erstes Jahr?
Nam Duy Nguyen ist als erster nicht-weißer Abgeordneter in den sächsischen Landtag gewählt worden. Wie lief sein erstes Jahr? Bild: Josua Gerner
Nam Duy Nguyen ist als erster nicht-weißer Abgeordneter in den sächsischen Landtag gewählt worden. Wie lief sein erstes Jahr?
Nam Duy Nguyen ist als erster nicht-weißer Abgeordneter in den sächsischen Landtag gewählt worden. Wie lief sein erstes Jahr? Bild: Josua Gerner
Sachsen
Ein Jahr im sächsischen Landtag für Nam Duy Nguyen: Wie viel bleibt vom linken Hoffnungsträger im Politikbetrieb?
Redakteur
Von Josua Gerner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als erster nicht-weißer Abgeordneter ist Nam Duy Nguyen vor einem Jahr in den sächsischen Landtag eingezogen. Sein Vorhaben: "anders" Politik machen. Schafft er es, sich selbst treu zu bleiben?

Während sich bei der Landtagswahl 2024 in Sachsen die AfD mit einem Ergebnis von 34 Prozent die meisten Direktstimmen sicherte, schaffte es auf der anderen Seite des politischen Spektrums mit Nam Duy Nguyen ein junger linker Politiker als erster nicht-weißer Abgeordneter in den sächsischen Landtag. Seine Partei Die Linke verpasste zwar die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
15.06.2025
3 min.
Kretschmers Minderheitsregierung kann aufatmen: Sachsens Linke macht Weg für Landeshaushalt frei
Dürften mit dem Parteitagsbeschluss zum Landeshaushalt ihre letzte Herausforderung als Linke-Landeschefs bestanden haben: Susanne Schaper und Stefan Hartmann am Wochenende auf dem Linke-Parteitag.
Kein Hindernis für ein Viererbündnis mit CDU, SPD und Grünen: Ein Parteitagsbeschluss gibt den Abgeordneten offensichtlich genügend Spielraum für die Zustimmung zum Etat.
Tino Moritz
15.06.2025
4 min.
„Von der CDU betrügen lassen, das darf eben nicht passieren“: Wer Sachsens Linke nach dem Rückzug von Schaper führt
Sachsens neue Linke-Vorsitzende: Marco Böhme und Anja Eichhorn setzten sich am Samstag mit großer Mehrheit gegen zwei Kreisvorsitzende als Parteichefs durch.
Sachsens Linke hat ein neues Führungsduo. Die Amtsvorgänger bestanden zuvor die letzte Herausforderung als Parteivorsitzende.
Tino Moritz
09:02 Uhr
1 min.
Busunfall bei Luxemburgs U21 - Fünf Spieler ins Krankenhaus
Der Teambus der U21 von Luxemburg hatte einen Unfall. (Symbolbild)
Der Mannschaftsbus mit Luxemburgs U21-Fußballern ist in Frankreich unterwegs zu einem Spiel. Doch plötzlich kommt es zu einem Unfall.
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel