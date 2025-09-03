Ein Jahr im sächsischen Landtag für Nam Duy Nguyen: Wie viel bleibt vom linken Hoffnungsträger im Politikbetrieb?

Sachsen
Als erster nicht-weißer Abgeordneter ist Nam Duy Nguyen vor einem Jahr in den sächsischen Landtag eingezogen. Sein Vorhaben: "anders" Politik machen. Schafft er es, sich selbst treu zu bleiben?
Während sich bei der Landtagswahl 2024 in Sachsen die AfD mit einem Ergebnis von 34 Prozent die meisten Direktstimmen sicherte, schaffte es auf der anderen Seite des politischen Spektrums mit Nam Duy Nguyen ein junger linker Politiker als erster nicht-weißer Abgeordneter in den sächsischen Landtag. Seine Partei Die Linke verpasste zwar die...
