Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Jahr nach Leichenfund: Dresdner Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung der Identität. (Symbolbild)
Ein Jahr nach Leichenfund: Dresdner Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung der Identität. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Ein Jahr nach Leichenfund: Dresdner Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung der Identität. (Symbolbild)
Ein Jahr nach Leichenfund: Dresdner Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung der Identität. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Ein Jahr nach Leichenfund bittet Dresdner Polizei um Hilfe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Jahr nach dem mysteriösen Leichenfund in der Dresdner Heide ist die Identität des Toten noch unklar. Die Polizei hofft auf Hinweise: Erkennt jemand den schlanken Mann mit Zahnprothese?

Dresden.

Ein Jahr nach dem Fund einer Leiche in der Dresdner Heide bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Die Identität des Mannes solle geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Der stark skelettierte Leichnam war im September 2024 entdeckt worden. Derzeit gebe es keine Hinweise auf eine Straftat, betonte der Sprecher. Der Mann war zwischen 60 und 70 Jahre alt, von schlanker Statur und trug eine Zahnprothese im Oberkiefer. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
12:59 Uhr
5 min.
Sportlerball 2025 im Landkreis Zwickau: Von viel Aufregung, Gratulationen vom Chef und Wiederholungstätern
Bei der Ehrung der Mannschaft des Jahres stand einmal mehr die TSG Rubin Zwickau ganz oben auf dem Podest.
Nach einem Jahr Pause wurden am Samstagabend die Sieger der Sportlerwahl wieder in großem Rahmen bekanntgegeben. Welches sportliche Thema sich durch den Abend zog und welche Idee überraschte.
Anika Zimny
13:00 Uhr
2 min.
Unheilbar erkrankte Zwickauerin kann Familienurlaub an der Ostsee machen
Die Ostsee war schon immer ein Lieblings-Reiseziel für Sandra und Andreas Wittig.
Team der Johanniter-Unfall-Hilfe Werdau hat für Sandra Wittig gesammelt. Wann die 53-Jährige die Reise antreten kann, steht noch nicht fest.
Annegret Riedel
25.08.2025
2 min.
40-Jähriger stirbt bei Polizeieinsatz in Dresden
Weil ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses randalierte, wurde die Dresdner Polizei gerufen. (Symbolbild)
Ein Mann randaliert nach Angaben der Behörden auf einem Balkon in Dresden, die Polizei greift ein. Bei der Fixierung stirbt er – die Todesursache ist bislang ungeklärt.
29.08.2025
1 min.
Leiche nach Feuer in Gröditz entdeckt - Kripo ermittelt
Zur Identität des Toten, den Umständen des Todes sowie zur Brandursache ermittelt nun die Polizei. (Symbolbild)
Wer ist die Person, die nach dem Brand in Gröditz tot gefunden wurde? Die Polizei ermittelt zu Identität, Todesumständen und Brandursache.
Mehr Artikel