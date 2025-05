Ein Toter und zwei Verletzte bei schwerem Unfall auf A4

Drei Lastwagen und ein Transporter sind kurz vor der Landesgrenze zu Thüringen zusammengestoßen. Wie ist es dazu gekommen?

Meerane.

Bei einem schweren Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ist auf der Autobahn 4 bei Meerane (Landkreis Zwickau) ein Mann ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden verletzt. Der 57 Jahre alte Fahrer eines Transporters wurde laut Polizei durch den Aufprall so stark verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein 47-Jähriger wurde von Ersthelfern aus einem Lastwagen gerettet und mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Ein Ersthelfer zog sich leichte Schnittverletzungen zu.