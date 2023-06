Ein Unternehmer glänzt mit Marken von Welt

Warum ein Juwelier in fünfter Generation an den Standort glaubt und mit welchen Hochkarätern er die Kundschaft überzeugt.

Vielleicht würde man einen der größten familiengeführten Juweliere Deutschlands und den einzigen seiner Art in den neuen Bundesländern nicht unbedingt in Chemnitz vermuten. Genau hier aber ist das Zuhause des Unternehmens. Und lernt man den Inhaber von Juwelier Roller, Carsten Schmidt-Kippig, erst einmal kennen, kann man sich sehr gut vorstellen, warum er das Geschäft in fünfter Generation genau hier führt.

Im Jahr 1886 in Chemnitz gegründet, bleibt das traditionsreiche Unternehmen bis heute in Familienhand. Konfrontiert mit unterschiedlichsten Herausforderungen brauchte es im Laufe der Jahre immer wieder mutige, zukunftsorientierte Entscheidungen weltoffener Menschen, die unermüdlich ihr Ziel verfolgen: Ihren Kunden das Besondere bieten, das Außergewöhnliche, Unerwartete. Dabei denkt Carsten Schmidt-Kippig natürlich an exklusive Schmuckstücke und wertvolle Uhren, aber auch an einen absolut kundenorientierten, freundlichen und fachkompetenten Service, der seinesgleichen sucht.

In seinen zwei Geschäften in der Chemnitzer Innenstadt und seinem umfangreichen Online-Shop präsentiert Juwelier Roller ein handverlesenes Sortiment internationaler Top-Marken, Schmuckstücke individueller Künstler, ausgewählter Manufakturen und preisgekrönter Designer. Er pflegt langjährige Geschäftsbeziehungen zu den Branchenführern, wie Montblanc, Breitling, TAG Heuer und seine spezielle Kompetenz für Glashütter Uhren mit Glashütte Original, Nomos, Union und Mühle Glashütte. Mit hauseigenen Kollektionen, wie der Roller Art Edition in Kooperation mit der Porzellanmanufaktur Meissen und lokalen Künstlern, bietet er Einzigartiges.

Dahinter steckt weit mehr als ein hervorragendes Gespür für Stil, Innovationen und zeitlose Werte. In einer für den stationären Handel unsicheren Zeit verdoppelte Carsten Schmidt-Kippig erfolgreich seine Verkaufsfläche in Innenstadtlage mit dem Umzug in das repräsentative Siegertsche Haus. Hier ermöglicht er seinen Kunden aus ganz Deutschland ein einmaliges Einkaufserlebnis.

Als einer der Branchen-Pioniere in Sachen Online-Präsenz und -Handel baute er vor mehr als 25 Jahren entgegen bestehender Skepsis seine Internetseiten auf, entwickelt sogar seine eigene Warenwirtschaftssoftware. Inzwischen bedient er seine Kunden weit über die Grenzen Europas hinaus. Weshalb sie ausgerechnet Juwelier Roller vertrauen? Weil er sich mit besonderer Aufmerksamkeit für die individuellen Wünsche einsetzt, nach ausverkauften Produkten forscht, individuelle Anfertigungen ermöglicht, flexible Lösungen findet, stets verbindlich, mit Herzblut und Freude an der Herausforderung.