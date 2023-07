Ein Verletzter bei Brand in Mehrfamilienhaus in Bautzen

Bautzen.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bautzen ist ein Mann verletzt worden. Aus bislang unbekannter Ursache gab es in der Wohnung des 22-Jährigen im Ortsteil Kleinwelka zunächst einen Knall, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Kurze Zeit später brach dann ein Feuer in der Wohnung aus. Alle Bewohner wurden in der Nacht zum Dienstag aus dem Haus evakuiert. Der 22-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. (dpa)