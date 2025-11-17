Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine dünne Schneeschicht hat sich am Montag im Thüringer Wald ausgebreitet.
Eine dünne Schneeschicht hat sich am Montag im Thüringer Wald ausgebreitet. Bild: Michael Reichel/dpa
Frischer Schnee hat einen Wegweiser im Thüringer Wald bedeckt.
Frischer Schnee hat einen Wegweiser im Thüringer Wald bedeckt. Bild: Michael Reichel/dpa
In den kommenden Tagen soll es vor allem in den Mittelgebirgen winterlich bleiben.
In den kommenden Tagen soll es vor allem in den Mittelgebirgen winterlich bleiben. Bild: Michael Reichel/dpa
Eine dünne Schneeschicht hat sich am Montag im Thüringer Wald ausgebreitet.
Eine dünne Schneeschicht hat sich am Montag im Thüringer Wald ausgebreitet. Bild: Michael Reichel/dpa
Frischer Schnee hat einen Wegweiser im Thüringer Wald bedeckt.
Frischer Schnee hat einen Wegweiser im Thüringer Wald bedeckt. Bild: Michael Reichel/dpa
In den kommenden Tagen soll es vor allem in den Mittelgebirgen winterlich bleiben.
In den kommenden Tagen soll es vor allem in den Mittelgebirgen winterlich bleiben. Bild: Michael Reichel/dpa
Sachsen
Ein wenig Winter in oberen Mittelgebirgen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den Bergen Mitteldeutschlands macht sich eine dünne Schneedecke breit. Der Wetterdienst kündigt Glätte und Frost für die Nacht an.

Leipzig.

Schneeregen und Schneeschauer bringen den Winter in die Mittelgebirge. So hat sich zu Wochenbeginn eine dünne Schneeschicht in höheren Regionen des Thüringer Waldes ausgebreitet - bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Zunehmender Schneefall wurde auch aus dem oberen Erzgebirge gemeldet. Hier könnten es bis in die Nacht hinein bis zu 5 Zentimeter Neuschnee werden, hieß es vom Deutschen Wetterdienst. 

Autofahrer müssen sich deswegen auf Glätte einstellen - durch Schnee und überfrierende Nässe gerade auf Brücken, so die Experten.

Und die Berge präsentieren sich auch in den kommenden Tagen winterlich, während es im Tiefland den Meteorologen zufolge grau bleibt. In der zweiten Wochenhälfte werde es dann "so richtig kalt". Dann werde es auch im Tiefland nachts Frost geben - aber ohne Niederschlag. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.11.2025
1 min.
Milde Temperaturen und Sonne
Das Wetter ist immer noch herbstlich mild in Mitteldeutschland. (Archivbild)
Die Temperaturen bleiben in Mitteldeutschland zweistellig. Regen bahnt sich zum Wochenende an.
18:14 Uhr
2 min.
Auch Vater von deutscher Familie stirbt in Istanbul
Die Ermittlungen über die Ursache für die Todesfälle halten an.
Der Istanbul-Urlaub einer Familie aus Deutschland endet in der Katastrophe. Vater, Mutter und beide Kinder sterben nach einem Sightseeing-Tag. Es gibt mehrere Festnahmen.
16.11.2025
2 min.
Nasskaltes Wetter zum Wochenstart und Schnee in den Alpen
Es wird nasskalt. (Symbolbild)
Endlich etwas Schnee! Aber die nassen Flocken bleiben nicht liegen, kündigte der Wetterdienst an. Nur im Allgäu muss bereits mit zunehmend winterlichen Straßenverhältnissen gerechnet werden.
18:28 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 17.11.2025
 12 Bilder
Eine Frage der Kopfbedeckung
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
Mehr Artikel