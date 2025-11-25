Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei wurde am Montag alarmiert. (Symbolbild)
Die Polizei wurde am Montag alarmiert. (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Die Polizei wurde am Montag alarmiert. (Symbolbild)
Die Polizei wurde am Montag alarmiert. (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Einbruch auf Firmengelände
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Betrieb in Radibor wird Ziel eines Einbruchs: Zwei teure Fahrzeuge verschwinden spurlos.

Bautzen.

Bei einem Einbruch auf ein Firmengelände in Radibor (Landkreis Bautzen) haben Unbekannte einen Teleskoplader und einen Traktor gestohlen. Laut Polizei wurde der Diebstahl am Montag gemeldet, die Tat soll sich im Zeitraum von Freitag bis Montag ereignet haben. Die Fahrzeuge besitzen zusammen einen Wert von rund 167.000 Euro, wie es hieß. Die Kriminaltechnik sei vor Ort gewesen. Nun sei eine Fahndung eingeleitet worden, teilte die Polizei mit. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
09:17 Uhr
2 min.
EU-Automarkt wächst im Oktober - Absatz von Tesla bricht ein
Der Automarkt in der EU hat im Oktober wieder zugelegt (Archivbild)
Die kriselnde Autobranche hat in Europa wieder deutlich zugelegt. Während viele deutsche Hersteller Zuwächse verbuchen, geht es bei Tesla weiter bergab.
09:05 Uhr
2 min.
Aldi-Markt in Zwickau-Marienthal: Warum zu Beginn der neuen Woche viele Lebensmittel aus dem Kühlregal weggeworfen werden müssen
Im Aldi an der Marienthaler Straße in Zwickau mussten reichlich Lebensmittel entsorgt werden.
Ein versuchter Diebstahl beschäftigt die Polizei. Die Ermittler sprechen von einem Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
18.11.2025
1 min.
Kohlenmonoxid ausgetreten - drei Menschen verletzt
Neben der Feuerwehr war laut Polizei auch ein Schornsteinfeger vor Ort. (Symbolbild)
Lebensgefahr durch unsichtbares Gas: In Pulsnitz werden zwei Hausbewohner schwer vergiftet. Eine Frau verhindert Schlimmeres.
10.11.2025
1 min.
Frau in Bautzener Innenstadt von Auto angefahren
Das Alter der verletzten Frau ist bisher unbekannt. (Symbolbild)
Sie wird dabei schwer verletzt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel