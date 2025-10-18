Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
In einem Gewerbepark bei Bautzen werden Geräte im Wert von 75.000 Euro gestohlen. Die Polizei fahndet nun international. Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Sachsen
Einbruch in Gewerbepark - Transporter und Hebebühne geklaut
Unbekannte haben in einem Gewerbepark bei Bautzen Gerätschaften im Wert von rund 75.000 Euro gestohlen. Die Polizei fahndet nun international.

Bautzen.

Unbekannte Täter haben aus einem Gewerbepark in Bernsdorf bei Bautzen einen Transporter, einen Anhänger und eine Hebebühne im Wert von rund 75.000 Euro gestohlen. Laut Polizei waren die Diebe in der Nacht zum Freitag in den Gewerbepark eingedrungen und hatten mehrere Lagercontainer und Bürogebäude aufgebrochen. Dabei verursachten sie einen zusätzlichen Schaden von etwa 8.000 Euro.

Von zwei benachbarten Firmengeländen stahlen die Täter demnach einen Transporter, einen Anhänger und eine Hebebühne. Die Polizei hat Anzeigen aufgenommen, Spuren gesichert und sucht nun auch international nach den gestohlenen Fahrzeugen und Gerätschaften. (dpa)

