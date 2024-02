Einbruch in Juwelierladen im Erzgebirgskreis

Thalheim.

Vier vermummte Unbekannte sind in ein Juweliergeschäft in Thalheim im Erzgebirgskreis eingebrochen und haben dabei Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, sollen die vier schwarz gekleideten Personen in der Nacht zum Sonntag mit einem unbekannten Gegenstand ein Loch in die Schaufensterscheibe geschlagen haben. Den Angaben zufolge entwendeten sie unter anderem Schmuck aus der Auslage und flüchteten zu Fuß. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (dpa)