Einbruch in künftige Asylbewerberunterkunft in Zwickau

Unbekannte sind in eine geplante und noch unbewohnte Asylbewerberunterkunft in Zwickau eingebrochen. Bei der Tat im Stadtteil Eckersbach am Donnerstagabend seien mehrere Türen und Heizungsrohre beschädigt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. "Weil das Gebäude perspektivisch als Unterkunft für Asylbewerber genutzt werden soll, ermittelt der Staatsschutz." Der Zwickauer Kreistag hatte Ende März beschlossen, dass das Mehrfamilienhaus in eine Gemeinschaftsunterkunft umgewandelt werden soll. Die Polizei sucht Zeugen. (dpa)