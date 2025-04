Einbrüche bei Zirkussen - Polizei nimmt drei Männer fest

Eine Einbrecherbande stiehlt über Jahre bei Zirkussen, Schaustellern und in Geschäften. Die Polizei kommt den Tätern auf die Schliche. Während einer Zirkusvorstellung kommt es zum Zugriff.

Osnabrück/Weilburg.

Nach gemeinsamen Ermittlungen in mehreren Bundesländern haben Polizei und Staatsanwaltschaft drei Männer festgenommen, die Teil einer Einbrecherbande sein sollen. Die Männer im Alter von 24, 28 und 52 Jahren wurden auf frischer Tat gestellt, nachdem sie im hessischen Weilburg während einer Zirkusvorstellung in einen Zirkuswohnwagen einbrachen und Geld stahlen, wie die Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Osnabrück mitteilte, die die Ermittlungen leitete. Ein Haftrichter am Amtsgericht Limburg ordnete Untersuchungshaft an.

Die Bande soll noch aus weiteren Mitgliedern bestehen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Die Gruppe soll für eine ganze Reihe von Einbrüchen bei Schaustellern, Zirkusbetreibern und Geschäftsleuten in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt verantwortlich sein. Dabei sollen die Bande teils sehr hohe Bargeldsummen und Schmuck gestohlen haben. Genaue Zahlen nannte der Sprecher der Staatsanwaltschaft mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht.

Zugriff während Zirkusvorstellung

Begonnen hatten die Ermittlungen bei der Polizei im niedersächsischen Cloppenburg bereits im Frühjahr 2023. Dort wurde wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls ermittelt. Die Ermittler gehen von einer reisenden Tätergruppe aus, die aus dem europäischen Ausland kommt.

In Weilburg hatten die Ermittler die Täter am vergangenen Wochenende beobachtet, wie sie während der Zirkusvorstellung in den Wohnwagen einbrachen. Kräfte eines Mobilen Einsatzkommandos (MEK) des Bundeskriminalamtes nahmen die Verdächtigen fest. Bei den Beschuldigten fand die Polizei Bargeld, Schmuck, Autokennzeichen und Ausbruchswerkzeug.

Da sich die Männer vor der Tat auf einem Wohnmobilstellplatz nahe Freilingen im Westerwald in Rheinland-Pfalz aufgehalten haben sollen, durchsuchte die Polizei dort mehrere Wohnmobile. Auch dort wurde Bargeld beschlagnahmt. (dpa)