"Eine Allee von bewaffneten Polizisten" an Leipziger Schule

Leipzig.

Aufregung am vorletzten Schultag vor den Sommerferien an einem Gymnasium in Leipzig: Eine mögliche Bedrohungslage hat am Donnerstag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Über eine Notruf-App sei um 10.30 Uhr ein Hinweis auf eine angebliche Gefährdung durch zwei Personen eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. In dem Hinweis war demnach ein bewaffneter Mann gemeldet worden.