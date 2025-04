Eine halbe Million für Verkehrswacht Sachsen

Die sächsische Landesregierung möchte die Zahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten in Sachsen auf null senken. Dafür stärkt sie nun die Arbeit der Verkehrswacht.

Dresden.

Das Verkehrsministerium unterstützt die Verkehrswacht Sachsen in diesem Jahr mit über einer halben Million Euro. Die Fördermittel fließen unter anderem in die Verkehrserziehung in Schulen und Kindergärten, wie das Ministerium mitteilte. Aber auch Erwachsene sollen geschult werden. Insgesamt werden 14 Maßnahmen gefördert.