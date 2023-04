Eine Tote und ein Schwerverletzter bei Unfall in Sebnitz

Bei einem Unfall in Sebnitz (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ist eine Frau gestorben und ein Mann schwer verletzt worden. Das Auto eines 85-jährigen Fahrers ist aus ungeklärter Ursache nach einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Anschließend stieß es am Dienstagnachmittag gegen einen Baum.

Die 83 Jahre alte Beifahrerin starb am Unfallort an ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die Straße war für rund vier Stunden gesperrt. (dpa)