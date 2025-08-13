Eingeschläferte Tigerbabys im Leipziger Zoo: Wann dürfen Tiere getötet werden?

Sachsen
Kurz nach ihrer Geburt wurden im Leipziger Zoo drei Tigerbabys eingeschläfert. Ein Fall, der emotionalisiert und Fragen aufwirft. Auch die Landestierschutzbeauftragte äußert sich zu der Debatte.
Zunächst schien alles in Ordnung. In den ersten Stunden nach der Geburt hat sich Yushka, die Mutter der drei Amurtiger, noch gut um ihren Nachwuchs gekümmert, sie trockengeleckt und an ihren Zitzen saugen lassen. Doch dann hat sie sich von ihren Babys abgewendet. Für die drei kleinen Lebewesen, die am Mittwoch vergangener Woche im Leipziger Zoo...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.