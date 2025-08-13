Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Symbolfoto: Die Tiger-Zwillinge Akina (links) und Lenya spielen Ende Mai 2017 im Zoo Leipzig.
Symbolfoto: Die Tiger-Zwillinge Akina (links) und Lenya spielen Ende Mai 2017 im Zoo Leipzig. Bild: Sebastian Willnow / dpa
Sachsen
Eingeschläferte Tigerbabys im Leipziger Zoo: Wann dürfen Tiere getötet werden?
Redakteur
Von Josua Gerner
Kurz nach ihrer Geburt wurden im Leipziger Zoo drei Tigerbabys eingeschläfert. Ein Fall, der emotionalisiert und Fragen aufwirft. Auch die Landestierschutzbeauftragte äußert sich zu der Debatte.

Zunächst schien alles in Ordnung. In den ersten Stunden nach der Geburt hat sich Yushka, die Mutter der drei Amurtiger, noch gut um ihren Nachwuchs gekümmert, sie trockengeleckt und an ihren Zitzen saugen lassen. Doch dann hat sie sich von ihren Babys abgewendet. Für die drei kleinen Lebewesen, die am Mittwoch vergangener Woche im Leipziger Zoo...
Mehr Artikel