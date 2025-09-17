Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die 70-Jährige versuchte, den Angreifer selbst zu stoppen. (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Die 70-Jährige versuchte, den Angreifer selbst zu stoppen. (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Eingestiegen und zugeschlagen: Mann greift Autofahrerin an
An einer roten Ampel steigt ein Mann in das Auto einer 70-Jährigen und schlägt zu. Die Flucht gelingt ihm dank hilfsbereiter Passanten jedoch nicht.

Eilenburg.

Ein 38-Jähriger hat in Eilenburg (Landkreis Nordsachsen) eine 70-jährige Autofahrerin in ihrem eigenen Wagen angegriffen und verletzt. Der Mann stieg am Morgen an einer roten Ampel unvermittelt durch die Beifahrertür ins Auto ein und schlug der Fahrerin mehrfach ins Gesicht, wie die Polizei mitteilte. 

Nachdem der 38-Jährige ihr den Zündschlüssel entrissen hatte, wollte er zu Fuß flüchten. Als die Frau ihm folgte, griff er sie mit Tritten in Richtung ihres Körpers an. Die 70-Jährige brach die Verfolgung ab. Mehrere Passanten konnten den Angreifer aber überwältigen und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die 70-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat den Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und ermittelt wegen eines räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer. (dpa)

