Einkaufen an Silvester: Wie lange haben Rewe, Aldi, Lidl und Co. in Sachsen geöffnet?

Ihnen fehlen für die Silvesterparty noch ein paar Kleinigkeiten und Sie müssen darum am Mittwoch nochmal in den Supermarkt? Dann müssen Sie das über die Öffnungszeiten wissen.

Chemnitz. Auch bei den Sachsen laufen die letzten Vorbereitungen auf den Jahreswechsel. Wie die „Freie Presse“ bereits berichtete, haben sich etwa in Chemnitz die Fans von Feuerwerk und Böllern schon fleißig mit beidem eingedeckt.

Bleiben wohl überwiegend nur noch Essenseinkäufe übrig. Doch wie lange haben die Supermärkte im Freistaat eigentlich am 31. Dezember geöffnet?

Rewe: Korridor „zwischen 14 und 18 Uhr“

Die Pressestelle von Rewe empfiehlt den Kunden in Sachsen grundsätzlich, die jeweiligen Aushänge am Markt zu beachten.

Die Öffnungszeiten der Rewe-Märkte in Deutschland seien „stets an die lokalen Gegebenheiten (Ladenöffnungsgesetze, Nachfrage, Ruhezeiten etc.) angepasst“, auch an Silvester gebe es keine einheitlichen Öffnungszeiten. „An Silvester schließen die Märkte überwiegend in einem zeitlichen Korridor zwischen 14 und 18 Uhr.“

Übrigens: Die Filialen des Discounters Penny (gehört zur Rewe Group) öffnen an Silvester bis maximal 16 Uhr.

Bei Edeka heißt es auf Anfrage, dass an Silvester grundsätzlich die normalen Öffnungszeiten gelten. Jedoch: „Im Sinne unserer Mitarbeitenden werden wir unsere in Eigenregie geführten Märkte an Silvester analog Heiligabend von 7 bis 14 Uhr öffnen, denn uns ist sehr daran gelegen, unseren Beschäftigten einen schönen Jahresabschluss zu ermöglichen.“

Als genossenschaftlich strukturierter Unternehmensverbund könne man aber „keine Aussage für die selbstständig von Kaufleuten geführten Märkten treffen“. Die Händler führten ihre Märkte in wirtschaftlicher Eigenverantwortung. „Es ist aber davon auszugehen, dass sich die selbstständig geführten Märkte an unseren Öffnungszeiten orientieren werden, natürlich auch immer etwas standortabhängig.“

Wichtig: Website checken bei Netto, Aldi und Lidl

Seitens des zur Edeka-Gruppe gehörenden Discounters Netto verweist man darauf, dass man die Kunden per Handzetteln, über Aushänge in den Filialen sowie über die Webseite der Kette über die Öffnungszeiten informiere.

Die Filialen von Norma haben laut Pressesprecher an Silvester von 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Ebenfalls von 7 bis mindestens 14 Uhr öffnen die Märkte von Aldi Nord, informiert das Unternehmen auf Anfrage. Jedoch sei es möglich, dass an manchen Standorten andere Öffnungszeiten gelten. Der Discounter-Riese verweist sächsische Kunden darum sicherheitshalber auch auf seine Webseite.

Lidl informiert die „Freie Presse“, dass nahezu alle Filialen am 31. Dezember ab 7 Uhr öffnen. „Die Schließzeiten richten sich nach dem Öffnungszeitengesetz des jeweiligen Bundeslandes und sind am Eingang jeder Filiale auf einem Schild ersichtlich“, heißt es weiter.

Wenn Sie also an Silvester noch einen Einkauf bei Lidl planen, checken Sie lieber vorher nochmals auf deren Internetseite, wann der Markt schließt.

Und vergessen Sie beim Einkaufen auch nicht, das Wetter im Auge zu behalten. Insbesondere, wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind.

Am 31. Dezember sagt der deutsche Wetterdienst für Sachsen auch im Tiefland Schneeregen voraus. (phy)