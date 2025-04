Einnahmen der Landeskirche sinken - Debatte über Reformen

Sachsens evangelische Landeskirche ist zu weiteren Veränderungen gezwungen. Neben den seit Jahren rückläufigen Mitgliederzahlen wird es nun auch finanziell enger.

Dresden.

Wegen sinkender Einnahmen und steigender Kosten muss die evangelische Landeskirche Sachsens in den nächsten zehn Jahren bis zu einem Drittel des derzeitigen Haushaltsvolumens einsparen. Die Zeiten steigenden Kirchensteueraufkommens trotz schwindender Mitgliederzahl "sind nun vorbei", sagte Finanzdezernentin Kathrin Schaefer bei der Frühjahrstagung der Landessynode in Dresden. Künftig käme dazu eine starke Reduzierung der Zuschüsse aus dem Finanzausgleich der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).