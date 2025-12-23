MENÜ
Gegen 15 Uhr schwärmte die Fahrzeugkolonne von der Polizeidirektion der Kripo an der Hainstraße aus. Auf dem Sonnenberg wurden Passanten an der Sonnenstraße kontrolliert.
Der Stadtplan in der Einsatzzentrale zeigt farbig unterlegt die von der Raubserie betroffenen Stadtteile.
Federführend ist die Taskforce „Recon“, deren Schwerpunkt bei der Aufklärung der jüngst geschehenen Raubdelikte ist. Eine solche Fahndungsaktion gibt es erstmalig in Chemnitz. Inzwischen hat die Polizei die Recon-Truppe durch eine Besondere Aufbauorganisation (BAO) ergänzt.
Auf dem Sonnenberg fielen den Kontrolleuren auch Personen aus dem Crystal-Milieu auf.
Sachsen
Einsatz in Chemnitz: 55 Beamte suchen nach sieben Raub-Verdächtigen
Redakteur
Von Jens Eumann
31 Raubüberfälle in einem Monat. Die Chemnitzer Polizei zieht alle Register, um die Täter zu fassen. Ihre Waffen: Super-Recognizer, Videomaterial und unermüdliche Präsenz auf den Straßen.

Wie eine Absperrung parkt der Polizeimannschaftswagen diagonal auf dem Fußweg. Sein Warnblinker blinkt. Zwei Beamte befragen einen Passanten mit Rucksack und übergezogener Kapuze. Der Mann macht die Tasche auf, nimmt die Kapuze ab, gibt Auskunft - und darf schließlich weiter. Gegenüber auf der anderen Seite der Kreuzung der Zieten- mit der...
