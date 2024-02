Einsatz von KI in sächsischer Justiz erforscht

Dresden.

Sachsen erforscht den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in der Justiz. Mit dem Institut für Angewandte Informatik sei eine entsprechende Forschungskooperation vereinbart worden, teilte das sächsische Justizministerium am Donnerstag mit. In der für drei Jahre geplanten Zusammenarbeit sollen Möglichkeiten zur Unterstützung im richterlichen Bereich wie auch bei Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern an sächsischen Gerichten sowie bei Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsanstalten erkundet und getestet werden. Erste Projekte sollen noch im Jahr 2024 anlaufen.