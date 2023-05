Einstiges DDR-Geld für neues Umfeld der Riesenpyramide

Johanngeorgenstadt.

Mit Geld aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der DDR (PMO) bekommen Riesenpyramide und -schwibbogen in Johanngeorgenstadt (Erzgebirgskreis) eine schönere Umgebung. Der Freistaat fördert die Umgestaltung des Areals mit einer halben Million Euro, wie das Regionalentwicklungsministerium in Dresden am Dienstag mitteilte.