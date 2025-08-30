Eisenach gewinnt das Ostderby gegen Leipzig

Die Thüringer erwischen einen Start nach Maß in die neue Saison. Mit einem 8:1-Lauf Mitte der ersten Halbzeit stellen die Hausherren die Weichen auf Sieg.

Eisenach. Die Handballer des ThSV Eisenach sind mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Die Thüringer entschieden am Samstag vor heimischer Kulisse das Ostderby gegen den SC DHfK Leipzig mit 31:27 (16:11). Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatten Felix Aellen (5), Fynn Hangstein (5/2), Vincent Büchner und Max Beneke (je 4). Für die Sachsen erzielten Blaer Hinriksson (8/4), Lukas Binder (5) und Franz Semper (4) die meisten Treffer.

Die Leipziger bestimmten nur in der Anfangsphase die Szenerie auf dem Parkett, lagen nach zwölf Minuten mit 6:5 vorn. Anschließend folgte die stärkste Phase der Eisenacher, die innerhalb von elf Minuten durch einen 8:1-Lauf auf 13:7 (23.) davonzogen. Den besseren Start in die zweite Halbzeit erwischten erneut die Sachsen, die auf 15:18 (35.) herankamen. Doch dieser Zwischenspurt erwies nur als kurzes Strohfeuer. Die Hausherren hatten beim 23:17 (46.) für die Vorentscheidung gesorgt und gerieten anschließend nicht mehr in Bedrängnis. (dpa)