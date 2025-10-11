Eisenach kassiert fünfte Saisonniederlage

Die Thüringer geben nach einem guten Start in Hannover die Begegnung aus der Hand. Neun Minuten vor dem Abpfiff liegen die Gastgeber mit sieben Toren vorn.

Hannover. Die Handballer des ThSV Eisenach haben ihre fünfte Saisonniederlage hinnehmen müssen. Die Thüringer verloren am Samstag ihr Gastspiel beim TSV Hannover-Burgdorf mit 30:32 (14:17) und mussten damit die Niedersachsen in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen. Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatten Marius Steinhauser (13/6), Leif Tissier und Vilhelm Poulsen (je 7). Für die Gäste erzielten Oskar Joellsen (8) und Felix Aellen (6/3) die meisten Tore.

Die Eisenacher erwischten einen guten Start in die Partie, lagen nach 14 Minuten mit 9:7 in Führung und scheiterten jedoch Ende der ersten Halbzeit immer wieder am deutschen Nationaltorhüter Joel Birlehm, der 13 Würfe der Thüringer parierte.

Mit einem 6:1-Lauf auf 13:10 (24.) wendeten die Niedersachsen das Blatt und hatten beim 30:23 neun Minuten vor dem Abpfiff für die Entscheidung gesorgt. Die Eisenacher konnten nur noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. (dpa)