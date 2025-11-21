Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Fynn Hangstein erzielte in Lemgo zwei Treffer.
Bild: Ronny Hartmann/dpa
Sachsen
Eisenach kassiert klare Niederlage in Lemgo
Die Thüringer müssen weiter auf ihren ersten Auswärtspunkt in dieser Saison warten. Die Gäste scheitern in erster Linie an ihrer hohen Fehlerquote und leisten sich viele Ballverluste.

Lemgo.

Die Handballer des ThSV Eisenach kommen in fremden Hallen nicht über die Rolle des Punktelieferanten hinaus. Die Thüringer kassierten im sechsten Auswärtsspiel dieser Saison die sechste Niederlage und verloren beim TBV Lemgo-Lippe mit 19:28 (9:13). Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeber hatten Niels Gerardus Versteijnen (6), Samuel Zehnder (5/2) und Jan Mudrow (4). Für die Eisenacher erzielten Peter Walz (4) und Felix Aellen (4/3) die meisten Tore. Trotz der achten Saisonniederlage haben die Thüringer noch fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Die Gäste konnten nur in der Anfangsphase mit den Ostwestfalen mithalten. Dann zog Lemgo von 8:8 (23.) über 14:9 (33.) auf 18:10 (39.) davon. Dabei profitierten die Hausherren in erster Linie von den vielen technischen Fehlern der Eisenacher. Die Thüringer leisteten sich in den ersten 30 Minuten neun Ballverluste. Am Ende wurde das Leder im Angriff insgesamt 16 Mal verloren. Die Lemgoer leisteten sich dagegen nur sieben Ballverluste. (dpa)

