Eisenach verliert knapp gegen TBV Lemgo Lippe

Lemgo. Der ThSV Eisenach kann auch im achten Auswärtsspiel der Saison keine Punkte mitnehmen. Der Handball-Erstligist verlor gegen den TBV Lemgo Lippe mit 24:26 (11:14) in der Phoenix Contact Arena. Die Namensvetter Samuel Zehnder bei den Gastgebern (neun Tore/sechs Siebenmeter) und Manuel Zehnder für Eisenach (sieben Tore/zwei Siebenmeter) waren die besten Werfer des Spiels.

Erst nach vier Minuten fiel das erste Tor des Spiels. Dies war gefolgt von zwei weiteren Treffern für den TBV Lemgo Lippe, sodass die Gäste aus Eisenach nach knapp sieben Minuten noch immer ohne Tor dastanden. Nach der zähen Anfangsphase fanden vor allem die Wartburgstädter besser ins Spiel und kamen zwischenzeitlich immer wieder auf ein Tor heran. Aufgrund einer etwas instabilen Abwehr der Eisenacher wurde die Lücken wieder größer und es ging mit einem 14:11 in die Pause.

Die Gäste aus Eisenach kamen stark aus der Pause und konnten in der 37. Minute den 16:16-Ausgleich erzielen. Keine der Mannschaften konnte sich daraufhin absetzen und so blieb es bis kurz vor Schluss bei höchstens einem Tor Unterschied. Die Gastgeber aus Lemgo gingen in der hart umkämpften Schlussphase letztendlich als Sieger hervor. 13 Sekunden vor Schluss traf Emil Buhl Laerke zum Endstand von 26:24. (dpa)