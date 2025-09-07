Eisenacher Handballer kassieren erste Heimniederlage

Die Thüringer dominieren die Partie in der ersten Halbzeit, verlieren aber nach dem Seitenwechsel komplett die Kontrolle gegen Melsungen.

Eisenach. Die Bundesliga-Handballer des ThSV Eisenach haben die erste Heimniederlage in dieser Saison kassiert. Die Thüringer verloren das Duell mit der MT Melsungen mit 27:29 (15:12). Den größten Anteil am ersten Saisonsieg der Hessen hatten Florian Drosten mit acht und David Mandic mit sieben Toren. Für die Hausherren erzielte Oskar Joelsson die meisten Tore. Er war vor 2.850 Zuschauern in der Werner-Assmann-Halle sechsmal erfolgreich.

Nach einem ausgeglichenen Beginn übernahmen die Eisenacher gegen Ende der ersten Halbzeit die Kontrolle. Mit einem 5:1-Lauf zogen die Thüringer von 8:8 (20.) auf 13:9 (26.) davon. Doch den Start in die zweite Halbzeit verschliefen die Schützlinge von Trainer Sebastian Hinze. Melsungen gelang in der 40. Minute der 18:18-Ausgleich. Anschließend setzten sich die Gäste auf 27:23 (53.) ab und behaupteten die Führung. (dpa)