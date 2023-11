Eisplatten rutschen von Lkw-Dächern: Mehrere Unfälle auf A4

Zwickau.

Gleich mehrmals an einem Tag sind auf der Autobahn 4 und auf der Bundesstraße 95 Eisplatten von Lastwagen auf Autos gefallen. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie die Polizei Zwickau am Donnerstag mitteilte. Eine Eisplatte fiel am Mittwoch laut Polizei auf der A4 bei Limbach-Oberfrohna von einem Lkw auf die Frontscheibe eines Autos. An der Scheibe entstand demnach ein Schaden von etwa 2000 Euro.