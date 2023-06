Elefanten-Jungtier im Zoo Leipzig heißt Zaya

Der jüngste Nachwuchs in der Elefantenherde im Zoo Leipzig heißt Zaya. Der Name für das weibliche Jungtier wurde am Freitag bekannt gegeben. Nach Angaben des Zoos bedeutet er auf Burmesisch "das Glück". Die kleine Elefanten-Kuh war am 29. April geboren worden. Zaya war nach Akito und Bao Ngoc das dritte Elefantenbaby, das seit vorigem September im Zoo Leipzig auf die Welt kam. Laut Zoo wird noch ein vierter Nachwuchs bis Jahresende erwartet. (dpa)