Elektronische Patientenakte startet Ende April auch in Sachsen

Nach ersten Tests soll die bundesweite Nutzung für Ärzte zunächst freiwillig sein. Doch längst noch nicht alles funktioniert. Und auch viele Patienten sind nicht ausreichend informiert.

Der scheidende Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat den Zeitplan für die elektronische Patientenakte (ePA) konkretisiert. Nach den Tests in drei Modellregionen soll sie ab 29. April von Arzt- und Zahnarztpraxen, Kliniken und Apotheken in ganz Deutschland genutzt werden können – zunächst freiwillig. Das geht aus einem Brief an die...