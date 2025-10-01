Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum Start der elektronischen Patientenakte sind bei den meisten Praxen in Sachsen die technischen Voraussetzungen gegeben. (Symbolbild)
Zum Start der elektronischen Patientenakte sind bei den meisten Praxen in Sachsen die technischen Voraussetzungen gegeben. (Symbolbild) Bild: Daniel Karmann/dpa
Zum Start der elektronischen Patientenakte sind bei den meisten Praxen in Sachsen die technischen Voraussetzungen gegeben. (Symbolbild)
Zum Start der elektronischen Patientenakte sind bei den meisten Praxen in Sachsen die technischen Voraussetzungen gegeben. (Symbolbild) Bild: Daniel Karmann/dpa
Sachsen
Elektronische Patientenakte startet in Sachsens Praxen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als 90 Prozent der Praxen in Sachsen sind technisch auf die elektronische Patientenakte vorbereitet. Wie Ärzte und Patienten von der ePA profitieren – und welche Hürden es noch gibt.

Leipzig.

Zum verpflichtenden Start der elektronischen Patientenakte (ePa) sind die technischen Voraussetzungen dafür bei den meisten Praxen in Sachsen nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) gegeben. Nach aktuellen Zahlen wurden bis zum 1. Oktober 2025 mehr als 90 Prozent der Softwareanbieter das ePA-Modul für die Praxen bereitgestellt, wie es auf Anfrage hieß. Weitere sollen folgen.

Ärztinnen und Ärzte sind ab 1. Oktober verpflichtet, die elektronische Patientenakte zu nutzen und neue Diagnosen und Befunde in der E-Akte abzulegen. Die ePA soll etwa den Dokumentenaustausch zwischen verschiedenen Arztpraxen oder mit Apotheken erleichtern. Die ePA soll Patientinnen und Patienten ein Leben lang begleiten können. Indem sie Befunde, Laborwerte oder Angaben zu Medikamenten zentral bündelt, soll sie zu besseren Behandlungen beitragen.

Generell können Ärzte die ePA befüllen und einsehen, auch wenn Patienten sie nicht aktiv nutzen. Beim Einstecken der Versichertenkarte am Anmeldetresen erteilt man ein Zugriffsrecht standardmäßig für 90 Tage. Patienten können sich in ihre ePA einloggen, müssen es aber nicht. Nur wenn man es tut, kann man aber online festlegen, welche Ärzte welche Daten sehen können und was nicht. 

In Sachsen gehört in einigen Praxen die ePA bereits zum Behandlungsalltag, andere Praxen organisieren gerade die Nutzung der ePA im Praxisbetrieb, wie die KV weiter mitteilte. "Aktuell erhalten wir in der KV Sachsen eine steigende Anzahl von Rückfragen zur ePA, was auf eine intensive Auseinandersetzung der Praxen mit dem Thema hindeutet." Im Freistaat gibt es nach Angaben der KV 6.946 Praxen mit kassenärztlicher Zulassung.

Es sei in den vergangenen Monaten aber auch immer wieder zu technischen Ausfällen gekommen. In diesen Zeiten kann die ePA durch die Praxen nur eingeschränkt genutzt werden. Zudem bestehen noch qualitative Unterschiede in der Umsetzung durch die einzelnen Anbieter der Praxisverwaltungssysteme.

Die Rückmeldungen aus der Ärzteschaft in Bezug auf die ePa seien unterschiedlich, wie die KV berichtete. Einige Praxen sprachen von einem zeitlichen Mehraufwand, andere sahen durch die elektronische Patientenakte bereits erste Mehrwerte. Diese seien zusätzliche Informationen im Rahmen des Anamnesegespräches, weil Befunde mitbehandelnder Kollegen in der ePA verfügbar seien und somit Doppeluntersuchungen vermieden werden können. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
27.09.2025
2 min.
Versicherte nutzen elektronische Patientenakte bisher kaum
Nicht alle Praxen haben sie, nur ganz wenige Patientinnen und Patienten nutzen sie bisher: die elektronische Patientenakte. (Archivbild)
Am 1. Oktober ist die Nutzung der ePA für Arztpraxen und Kliniken Pflicht. Die Patienten haben allerdings bisher kaum Einsicht genommen.
23.09.2025
4 min.
Der breite Start der E-Patientenakten hakt
Ein Teil der Praxen kann noch die ePA noch nicht nutzen. (Archivbild)
In wenigen Tagen müssen Ärztinnen und Ärzte Befunddaten für ihre Patienten auch in digitale Akten laden – so ist es eigentlich vorgeschrieben. Doch ein Teil der Praxen muss noch auf Software warten.
Sascha Meyer, dpa
Mehr Artikel