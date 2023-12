Elektrotransporter für Sachsens Justizvollzugsanstalten

Dresden.

In den Justizvollzugsanstalten (JVAs) in Sachsen werden ab sofort sechs neue elektrobetriebene Gefangenentransporter eingesetzt. Wie das sächsische Justizministerium am Montag mitteilte, wurden zusätzlich anstaltseigene Ladestationen installiert. Die neuen Transporter bedeuteten einen "weiteren wichtigen Schritt hin zu einer klimaneutralen Mobilität im öffentlichen Dienst", sagte Justizministerin Katja Meier (Bündnis 90/Die Grünen) laut Mitteilung.