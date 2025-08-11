Elf Verletzte nach Feldbrand in Kreischa

Südlich von Dresden geht ein Auto in Flammen auf. Das Feuer greift auf ein Feld über. Sechs Jugendliche sollen zuvor mit dem Wagen über das Feld gefahren sein. Was ist bislang bekannt?

Kreischa. Bei einem Feuer auf einem Feld südlich von Dresden sind elf Menschen leicht verletzt worden. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen. Eine Gruppe Jugendlicher soll laut Zeugenaussagen am Sonntag in der Gemeinde Kreischa mit einem Auto über das Feld gefahren sein, bis der Wagen aus zunächst unbekannter Ursache in Flammen aufging, wie die Polizei mitteilte. Danach griff das Feuer auf das Feld über.

Laut Polizei breiteten sich die Flammen auf einer Fläche von einem Hektar aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die sechs Jugendlichen aus dem Auto, zwei Mädchen und vier junge Männer im Alter zwischen 16 bis 19 Jahren, blieben unverletzt. Außerdem wurden weitere fünf Frauen und Männer ambulant behandelt. Nach Polizeiangaben mussten zudem neun Pferde von einem Tierarzt versorgt werden.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und prüft dabei auch, wer von den sechs Jugendlichen gefahren ist. Der Wagen soll nicht zugelassen gewesen sein. (dpa)