Elfjähriger von Auto angefahren und schwer verletzt

Dresden.

Ein Elfjähriger ist in Dresden von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Elfjährige wollte am Montagmittag im Stadtteil Großzschachwitz die Straße überqueren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach wurde der Junge erfasst, als er auf die Fahrbahn trat. Er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik, wie es hieß. Nähere Informationen zum Unfallhergang gab es zunächst nicht. (dpa)