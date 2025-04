Elfmeter entscheidet: Cottbus besiegt Aue in letzter Minute

Ein verwandelter Elfmeter in der 89. Minute macht aus dem Stadion in Cottbus beim 1:0 gegen Aue ein Tollhaus. Zuvor hatten die Gäste die besseren Chancen.

Cottbus.

Energie Cottbus ist vorerst an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga zurückgekehrt. Die Lausitzer gewannen am Samstag das Ostderby gegen den FC Erzgebirge Aue mit 1:0 (0:0). Tolcay Cigerci verwandelte vor 18.772 Zuschauern einen Elfmeter in der 89. Minute zum entscheidenden Tor. Die Polizei hatte das Hochsicherheitsspiel mit einem großen Aufgebot abgesichert.