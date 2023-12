Emil und Emilia sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen

Einmal im Jahr veröffentlicht der Hobby-Namensforscher Knud Bielefeld eine Liste der beliebtesten Babynamen. In Sachsen gab es sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen einen Wechsel an der Spitze.

Ahrensburg/Leipzig.

Emil und Emilia sind in diesem Jahr die beliebtesten Vornamen in Sachsen gewesen. Das geht aus dem Ranking des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld hervor, das am Freitag veröffentlicht wurde. Damit gab es in Sachsen sowohl bei den neugeborenen Jungen als auch bei den Mädchen einen Wechsel an der Spitze der Top Ten. Voriges Jahr hatten Hannah und Matteo in der Statistik ganz vorn gelegen.