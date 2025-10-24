Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Energieunternehmen EnBW hat in Klipphausen bei Dresden einen Schnellladestandort mit Photovoltaik-Park eröffnet.
Das Energieunternehmen EnBW hat in Klipphausen bei Dresden einen Schnellladestandort mit Photovoltaik-Park eröffnet. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Die Solaranlagen befinden sich auf den Dächern von fünf lokalen Industriebetrieben.
Die Solaranlagen befinden sich auf den Dächern von fünf lokalen Industriebetrieben. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
An der Schnellladestation kann ein Fahrzeug in 15 Minuten für eine Reichweite von bis zu 400 Kilometer aufgeladen werden.
An der Schnellladestation kann ein Fahrzeug in 15 Minuten für eine Reichweite von bis zu 400 Kilometer aufgeladen werden. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Das Energieunternehmen EnBW hat in Klipphausen bei Dresden einen Schnellladestandort mit Photovoltaik-Park eröffnet.
Das Energieunternehmen EnBW hat in Klipphausen bei Dresden einen Schnellladestandort mit Photovoltaik-Park eröffnet. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Die Solaranlagen befinden sich auf den Dächern von fünf lokalen Industriebetrieben.
Die Solaranlagen befinden sich auf den Dächern von fünf lokalen Industriebetrieben. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
An der Schnellladestation kann ein Fahrzeug in 15 Minuten für eine Reichweite von bis zu 400 Kilometer aufgeladen werden.
An der Schnellladestation kann ein Fahrzeug in 15 Minuten für eine Reichweite von bis zu 400 Kilometer aufgeladen werden. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
EnBW eröffnet Schnellladestandort mit Photovoltaik-Park
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Elektromobilität soll Fahrt aufnehmen. Dafür werden vor allem Ladestationen benötigt. In Klipphausen bei Dresden können Autos mit Ökostrom in kurzer Zeit "betankt" werden.

Klipphausen.

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG bringt in Klipphausen bei Dresden einen Schnellladepark ans Netz. Die überdachte Station liegt nahe an der Autobahn 4 und ist an einen angrenzenden 12.000 Quadratmeter großen Solarpark angeschlossen, der ab den kommenden Wochen Ökostrom direkt in den Ladepark einspeisen wird, teilte EnBW mit. Der Solarpark selbst bleibt für Passanten nahezu unsichtbar, weil er sich auf die Dächer von fünf Fabrikhallen von Industriebetrieben verteilt.

In 15 Minuten aufladen für Reichweite bis 400 Kilometer 

Nach Angaben des Energieunternehmens verfügt die Ladestation über 20 Ladepunkte der höchsten Leistungsklasse bis 400 Kilowatt. Dort könnten E-Autos binnen 15 Minuten für eine Reichweite bis zu 400 Kilometer geladen werden. Später könne man die Station auf bis zu 40 Landepunkte erweitern. Während des Ladestopps stünden Kunden sanitäre Anlagen zur Verfügung, ein Restaurant auf einem anliegenden Rastplatz soll noch angebunden werden. 

Der Photovoltaik-Park verfügt über eine Leistung von mehr als 1,7 Megawatt und liefert künftig den Strom per Direktanschluss zum Ladepark. Dort könnten in der Spitze dann beispielsweise acht Fahrzeuge mit jeweils 200 Kilowatt beziehungsweise vier Fahrzeuge mit jeweils 400 Kilowatt gleichzeitig mit lokalem Ökostrom beladen werden, hieß es. 

"Der Ladepark Klipphausen verstärkt nicht nur das Schnellladenetz in ostdeutschen Bundesländern, sondern zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie die verschiedenen Bestandteile der Energie- und Mobilitätswende ineinandergreifen", sagt Volker Rimpler, Technikchef von EnBW Mobility. Die Investitionssumme wurde nicht mitgeteilt. 

Überschüssiger Strom geht ins Netz

Wenn die Photovoltaikanlage mehr Strom produziert, als für das Aufladen von E-Fahrzeugen in diesem Moment erforderlich ist, wird die Energie direkt ins Netz eingespeist, erklärt EnBW. Auch für den Fall, dass für Ladevorgänge mehr Strom benötigt werde, als der Solarpark beisteuern könne, sei gesorgt. Durch den Anschluss ans Stromnetz ist die Energieversorgung auch dann gewährleistet, wenn die Photovoltaikanlage zu bestimmten Tages- oder Jahreszeiten nicht ausreichend Strom erzeugt - mit Ökostrom. 

Die EnBW plant nach eigenen Angaben künftig weitere Ladeparks an Photovoltaikanlagen und andere nachhaltige Stromerzeugungsanlagen anzuschließen. Mit über 7.000 Ladepunkten betreibe man das größte Schnellladenetz Deutschlands und wolle es bis 2030 auf über 20.000 Ladepunkte auszubauen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
E-Auto-Fertigung in Sachsen ruht - VW hofft auf Autogipfel
Zwei Drittel aller deutschen E-Autos kamen im vergangenen Jahr aus dem Osten
Produktionspausen in den VW-Elektrowerken: Beim Autogipfel in Berlin hofft Volkswagen auf politische Signale für günstigeren Ladestrom und längere Steuerbefreiung für E-Autos.
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
29.09.2025
2 min.
Fürs Eigenheim: Preise für Solaranlagen seit Januar gesunken
Photovoltaik wird günstiger: Die Preise für Solaranlagen sind seit Jahresbeginn um rund 15 Prozent gesunken.
Die Energie der Sonne nutzen und so Strom zu Hause erzeugen - mit einer eigenen Photovoltaikanlage ist das möglich. Deren Kosten sind seit Jahresanfang gesunken. Wann lohnt sich eine Anschaffung?
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel