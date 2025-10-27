Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Wollitz will einen echten Pokal-Fight. (Archivbild)
Wollitz will einen echten Pokal-Fight. (Archivbild)
Sachsen
Energie-Coach Wollitz warnt RB: "Es wird ein Kampf"
Cottbus will Leipzig im Pokal ärgern: Wollitz setzt auf Heimstärke, ausverkauftes Stadion und einen Kampf gegen den Favoriten.

Cottbus.

Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz verspricht Bundesligist RB Leipzig einen echten Pokal-Fight. "Leipzig wird dieses Spiel hier nicht einfach am Dienstagabend gewinnen. Das ist sicher", sagte der Coach des Drittligisten vor dem Zweitrunden-Duell beider Teams in Cottbus (20.45 Uhr/Sky). "Da können die erzählen, was sie wollen. Das wird ein Kampf."

Der Außenseiterrolle seiner Mannschaft ist sich der 60-Jährige bewusst. RB werde in der Bundesliga als erster Verfolger der Bayern gehandelt. "Sie spielen eine gute Systematik, eigentlich meine Lieblingssystematik, 4-3-3. Mit klaren Abläufen, einer sehr guten Struktur, Schnelligkeit, individuell, Standards", lobte Wollitz.

Er erwarte "eine Mannschaft, die hoch attackieren wird, die schnell für klare Verhältnisse sorgen möchte, so will ich es mal nennen. Und da gilt es, gegenzuhalten, um, wenn möglich, einen Pokalkrimi am Dienstagabend zu bekommen."

Wollitz: Sind nicht eingeschüchtert

Denn auch Energie ist gut in Form. Die Brandenburger sind zu Hause noch ungeschlagen und führen die Tabelle der 3. Liga an. In der ersten Pokalrunde warf Energie Zweitligist Hannover raus. Zum ersten Zweitrunden-Heimspiel im DFB-Pokal seit 2010 Jahren ist das LEAG Energie Stadion mit 22.528 Fans ausverkauft. Ein Weiterkommen wäre für den Club auch finanziell extrem wertvoll.

"Ich glaube nicht, dass wir eingeschüchtert sind. Im Gegenteil, wir sollten die Situation aufsaugen, sollten auch unsere persönliche Tabellensituation mit in dieses Spiel einfließen lassen", sagte Wollitz. "Natürlich sind die Chancen gering, aber wir können dafür sorgen, dass vielleicht die Chancen im Spiel größer werden. Dafür brauchen wir eine perfekte Organisation, perfekte Balance und hoffentlich die richtige Aufstellung." (dpa)

