Energie verstehen - Kosten senken, Klima schonen

Die Energiewende betrifft jeden Haushalt in Sachsen. Ob steigende Strompreise, neue Heizungsregeln oder die Frage nach der richtigen Dämmung: Wer sich gut informiert, kann bares Geld sparen und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Auf unserer Themenseite Energie und Energiesparen finden Sie praxisnahe Ratgeber, Interviews mit Experten und aktuelle Tipps rund um Heizen, Strom, Mobilität und Förderungen. Weiter lesen...

Wärmepumpe, Heizungstausch und Dämmung

Eine der häufigsten Fragen betrifft den Austausch alter Heizungen. Welche Systeme sind erlaubt? Welche Fristen gelten? Und lohnt sich die Investition in eine Wärmepumpe? Unsere Artikel geben Antworten und zeigen, wie Hausbesitzer und Mieter von moderner Technik profitieren können. Auch die Gebäude-Dämmung spielt eine zentrale Rolle - sie senkt Heizkosten dauerhaft und steigert den Wohnkomfort.

Solarenergie und Photovoltaik clever nutzen

Die Sonne liefert Energie - doch rund um Solaranlagen kursieren viele Mythen. Wir erklären, welche Irrtümer wirklich hartnäckig sind, welche Förderungen sich lohnen und wie schnell sich eine Photovoltaik-Anlage amortisieren kann. Schritt-für-Schritt-Ratgeber helfen, den eigenen Energieverbrauch nachhaltig zu gestalten.

Mobilität der Zukunft: Wallbox und E-Auto

Immer mehr Sachsen steigen auf Elektromobilität um. Doch wie kommen Mieter überhaupt an eine Wallbox für das E-Auto? Unsere Beiträge klären über Rechte, Pflichten und Förderprogramme auf. Außerdem erfahren Sie, worauf es bei Installation, Ladeleistung und Kosten ankommt.

Stromkosten senken mit dynamischen Preisen

Nicht nur Technik, auch Tarife entscheiden über die Höhe der Energiekosten. Wir zeigen, wie dynamische Strompreise funktionieren, wer davon profitiert und wie intelligente Zähler den Alltag erleichtern können.

Fördermittel - so sichern Sie sich Unterstützung

Ob Heizungstausch, Dämmung oder Solarstrom: Der Staat unterstützt viele Maßnahmen mit Fördergeldern. Unsere Übersicht erklärt, welche Mittel es gibt, wie hoch die Zuschüsse sind und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen.

Ihr Ratgeber für Energie in Sachsen

Ob Hausbesitzer, Mieter oder Unternehmer: Auf unserer Themenseite finden Sie alle wichtigen Informationen rund um Energie, Energiesparen und Förderungen in Sachsen - verständlich, aktuell und mit echtem Mehrwert für Ihren Geldbeutel. (fp)