Abenteuer Energie - Ratgeber, Tipps und Förderung

Stollberg
4 min.
Gantner Instruments in Zwönitz erweitert Produktion für den Weltmarkt: „Wir sprechen hier zwölf Sprachen“
Geschäftsführer Jörg Scholz und Fertigungsleiter Lars Günther in der neuen Lagerhalle von Gantner Instruments.
Photovoltaik-Anlagen in Litauen, Elektrifizierung in Angola: Auf der ganzen Welt sind elektronische Bauteile aus Zwönitz im Einsatz. Eine Millioneninvestition soll noch mehr Wachstum bringen.
Eva-Maria Hommel
Königsfeld
5 min.
Mitnetz und das Solargeld: Noch keine Vergütung für Strom aus Oederan und Königsfeld
Ullrich Weber hat in Weißbach seit 2023 eine private PV-Anlage, aber immer noch kein Geld von Mitnetz bekommen.
Etwas für die Umwelt tun und Geld sparen - so planten es zwei Familien aus Mittelsachsen. Aber seit mehr als einem Jahr warten sie auf die Vergütung ihrer Einspeisung ins Stromnetz. Was sagt Mitnetz?
Falk Bernhardt
Reinsdorf
3 min.
Windpark Reinsdorf: Wie der Betreiber die Anwohner an dem Bauprojekt beteiligen will
Der Reinsdorfer Bürgermeister Steffen Ludwig (re.) auf der Baustelle im Gespräch mit Thomas Kralinski, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium.
Der Windpark nahe der A 72 nimmt Konturen an. In Kürze stellt der Versorger sein Beteiligungsmodell den Bürgern vor – und hofft so auf mehr Akzeptanz. Was das Unternehmen anbietet und was es bringt.
Jan-Dirk Franke
Alles rund um Energie, Wärmepumpe, Solaranlage und Stromkosten sparen: Ratgeber, Experten-Tipps und Fördermittel für Sachsen. Jetzt informieren und Kosten senken!
Energie und Energiesparen in Sachsen: Ratgeber, Tipps und Förderungen.
Energie und Energiesparen in Sachsen: Ratgeber, Tipps und Förderungen. Foto: Canva
Energie verstehen - Kosten senken, Klima schonen

Die Energiewende betrifft jeden Haushalt in Sachsen. Ob steigende Strompreise, neue Heizungsregeln oder die Frage nach der richtigen Dämmung: Wer sich gut informiert, kann bares Geld sparen und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Auf unserer Themenseite Energie und Energiesparen finden Sie praxisnahe Ratgeber, Interviews mit Experten und aktuelle Tipps rund um Heizen, Strom, Mobilität und Förderungen. Weiter lesen...

Wärmepumpe, Heizungstausch und Dämmung

Eine der häufigsten Fragen betrifft den Austausch alter Heizungen. Welche Systeme sind erlaubt? Welche Fristen gelten? Und lohnt sich die Investition in eine Wärmepumpe? Unsere Artikel geben Antworten und zeigen, wie Hausbesitzer und Mieter von moderner Technik profitieren können. Auch die Gebäude-Dämmung spielt eine zentrale Rolle - sie senkt Heizkosten dauerhaft und steigert den Wohnkomfort.

Solarenergie und Photovoltaik clever nutzen

Die Sonne liefert Energie - doch rund um Solaranlagen kursieren viele Mythen. Wir erklären, welche Irrtümer wirklich hartnäckig sind, welche Förderungen sich lohnen und wie schnell sich eine Photovoltaik-Anlage amortisieren kann. Schritt-für-Schritt-Ratgeber helfen, den eigenen Energieverbrauch nachhaltig zu gestalten.

Mobilität der Zukunft: Wallbox und E-Auto

Immer mehr Sachsen steigen auf Elektromobilität um. Doch wie kommen Mieter überhaupt an eine Wallbox für das E-Auto? Unsere Beiträge klären über Rechte, Pflichten und Förderprogramme auf. Außerdem erfahren Sie, worauf es bei Installation, Ladeleistung und Kosten ankommt.

Stromkosten senken mit dynamischen Preisen

Nicht nur Technik, auch Tarife entscheiden über die Höhe der Energiekosten. Wir zeigen, wie dynamische Strompreise funktionieren, wer davon profitiert und wie intelligente Zähler den Alltag erleichtern können.

Fördermittel - so sichern Sie sich Unterstützung

Ob Heizungstausch, Dämmung oder Solarstrom: Der Staat unterstützt viele Maßnahmen mit Fördergeldern. Unsere Übersicht erklärt, welche Mittel es gibt, wie hoch die Zuschüsse sind und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen.

Ihr Ratgeber für Energie in Sachsen

Ob Hausbesitzer, Mieter oder Unternehmer: Auf unserer Themenseite finden Sie alle wichtigen Informationen rund um Energie, Energiesparen und Förderungen in Sachsen - verständlich, aktuell und mit echtem Mehrwert für Ihren Geldbeutel. (fp)